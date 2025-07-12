Стабильная и бесперебойная работа кондиционера во многом зависит от его технического состояния. Не получая должного внимания, он постепенно теряет функциональность, начинает потреблять больше электроэнергии и быстрее выходит из строя. Что уж говорить о потенциальных рисках, связанных с загрязнением внутренних элементов, которые могут стать источником неприятного запаха и распространения бактерий. Избежать этого позволяет периодическая чистка кондиционера, проведение которой требует соблюдения определенных правил.

Из-за каких причин может понадобиться обслуживание

В основном речь идет о таких провоцирующих факторах:

Снижение эффективности охлаждения. Загрязнение фильтров и теплообменника нарушает циркуляцию воздуха, снижая мощность и мешая достижению заданной температуры.

Повышенный уровень шума. Налёт пыли на вентиляторе и его внутренних элементах вызывает механический дисбаланс, провоцируя появление посторонних звуков во время работы системы.

Подтекание воды. При засорении дренажного канала конденсат накапливается в корпусе и выходит наружу, оставляя лужи на стене или полу рядом с внутренним модулем кондиционера.

Появление неприятного запаха. Грязь и влага в дренажной системе становятся оптимальной средой для плесени, поэтому при включении кондиционера запах сразу распространяется по комнате.

Частое отключение системы. Из-за загрязнения теплообменника температура внутри повышается, в результате чего агрегат автоматически выключается, исключая преждевременное перегревание.

Как часто следует проводить чистку кондиционера

Чаще всего сервис кондиционеров актуален дважды в течение года – перед началом сезона и после его завершения. Весной процедура помогает удалить пыль и загрязнения, накопившиеся за время простоя, подготавливая оборудование к полноценной нагрузке в жаркие месяцы. Осенью профилактика позволяет предотвратить развитие плесени и коррозии, поддерживая технику в рабочем состоянии и исключая риски при её следующем запуске.

Если речь идет об интенсивной эксплуатации системы или её работе в более сложных условиях, интервал стоит сократить до одного раза на 3-4 месяца. Особенно важно это для коммерческих локализаций и жилых объектов, где кондиционер используется на постоянной основе, будучи основным элементом климатической системы. Регулярная чистка в таких условиях необходима для надёжной работы оборудования, продления срока его службы и сохранения стабильной производительности.

Что включает комплексный сервис при чистке

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