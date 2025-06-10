В июне в Киеве прошел масштабный детский футбольный турнир Favbet Foundation Cup, который собрал более 120 юных игроков, подаривших зрителям десятки забитых мячей, сотни улыбок и тысячи незабываемых моментов.

Участие в соревнованиях приняли восемь команд: Выгуровщина Favbet Foundation, ФК Столица, ДЮФК Титан, КДЮСШ Ника, ФК Троещина, КДЮСШ №14, ФК Лесной и ФК Ураган.

«Через спорт мы стараемся создать среду, где дети могут развиваться, дружить, радоваться простым вещам и расти с уверенностью в себе. Именно поэтому Favbet Foundation Cup — больше чем турнир. Это еще один шаг к великой цели — дать детям то, что им необходимо больше всего: чувство радости и поддержки», — отмечают в Favbet Foundation.

Мероприятие было организовано при содействии Управления молодежи и спорта Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации и Деснянского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

Favbet Foundation Cup стал ярким примером того, как даже в непростые времена можно создавать настоящий праздник — праздник, который дарит веру, вдохновение и убеждение в том, что детство должно быть счастливым вопреки всему.

«Детство не ждет лучших времен — оно происходит сейчас. Именно поэтому мы должны делать все, чтобы дети росли в атмосфере радости, достоинства и мечтаний. Такие турниры — это о формировании сильного духа, уверенности в себе и того бесценного тепла, которое останется в сердце навсегда», — комментирует президент фонда Favbet Foundation, Андрей Матюха.