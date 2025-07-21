За первое полугодие 2025 года группа компаний FAVBET перечислила в государственный бюджет Украины 4,37 млрд гривен налоговых платежей.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года налоговые отчисления составили 3,08 млрд. Таким образом, объем уплаченных налогов в 2025 году существенно возрос — более чем на 40%, что свидетельствует о стабильном увеличении налогового вклада компании в бюджет Украины.

За весь 2024 год сумма налоговых поступлений от группы составила 6,75 млрд гривен.

«Мы видим, как игровая индустрия меняется: совершенствуются подходы к ответственной игре, изменяются форматы маркетинга, происходит активная коммуникация с международными компаниями. Своевременная, безусловная и в полном объеме уплата налогов является аксиомой и неприкосновенным правилом деятельности бизнеса», — отмечают в группе компаний и акцентируют внимание на том, что одновременно наблюдается общая тенденция падения рынка, объемов депозитов.

Группа компаний ведет прозрачный бизнес в соответствии с действующим законодательством Украины и готова к полной сотрудничеству с контролирующими органами в случае возникновения соответствующих запросов.

«Все налоговые обязательства выполняются нами своевременно и в полном объеме, что подтверждают официальные документы и отчеты налоговых органов. Мы открыты к любым проверкам и считаем подобные обвинения попыткой необоснованного давления», — заявили в группе компаний.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сумма помощи украинской армии и Силам обороны составляет более 730 млн грн.

Также бизнес остается активным участником инициатив в сфере социальной ответственности. С 2023 года FAVBET является генеральным партнером комплексного проекта внедрения в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.

В течение 2024 года в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, а также открыт специализированный центр.

В 2025 году FAVBET поддержала программу международного обмена опытом для украинских экспертов по ответственной игре и противодействию игровой зависимости, инициированную ОО «Центр ответственной игры».

«Развитие игрового рынка должно идти рука об руку с усилением стандартов защиты игроков со стороны операторов и государства. Это подход, который успешно применяется в мире, и который мы стремимся сделать привычным в Украине», — говорят в FAVBET.