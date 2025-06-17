Во Львове и Винницкой области открылись новые центры реабилитации в рамках программы «Re:start», которую реализуют один из благотворительных фондов и Favbet Foundation. Проект, объединяющий современные технологии и методы психологической и физической реабилитации, внедряется в ряде медицинских учреждений Украины с весны 2024 года.

Первым новым местом стал Центр комплексной реабилитации «Галичина» во Львове — ведущий государственный центр, где проходят восстановление военнослужащие и гражданские с ампутациями и другими тяжелыми ранениями. Наличие игровой зоны в центре, где ежедневно находятся до 330 пациентов, имеет особую терапевтическую ценность.

Согласно опыту предыдущих локаций в Киеве и Днепре, игровые сеансы — средней продолжительностью до трех часов в день — способствуют уменьшению болевых ощущений, улучшают настроение, поддерживают когнитивные функции и служат площадкой для социализации.

«Для людей, переживших тяжелые травмы, потеря конечностей или длительное пребывание в больнице — не только физическое, но и эмоциональное испытание. Пространство, где игра становится частью восстановления, помогает вернуть контроль над телом, вниманием, настроением и, в конечном итоге, над жизнью», — говорят в Favbet Foundation.

Второе новое место открылось в Винницкой области. В соответствии со стратегическим планом партнерства, ее деятельность интегрирована в общую сеть программы «Re:start».

Программа «Re:start», инициированная БФ в партнерстве с Favbet Foundation, предусматривает создание игровых пространств в медицинских учреждениях Украины. Эти зоны оснащены современным оборудованием — от VR-гарнитур до PlayStation, которое служит инструментом для физической, когнитивной и эмоциональной реабилитации.

Участники программы отмечают не только снижение боли после сеансов, но и улучшение психоэмоционального состояния, снижение тревожности и апатии. Кроме того, такие пространства способствуют неформальному общению пациентов, что в условиях длительного лечения крайне важно.

Еще одним компонентом проекта стали «рюкзаки восстановления» — специально укомплектованные наборы с реабилитационным снаряжением, которые позволяют продолжать занятия дома. В них входят коврики для йоги, эспандеры, массажеры, гигиенические средства и другое необходимое снаряжение.

Партнеры проекта работают над дальнейшим масштабированием инициативы. В ближайших планах — открытие игровых пространств в других городах, а также пилотное сотрудничество с ведущим норвежским учреждением Sunnaas Rehabilitation Hospital, известным своими разработками в области медицинских игр.

«Такое восстановление — это научно подтвержденный подход, который уже несколько лет успешно применяется в клиниках Европы и Северной Америки. Благодаря проекту “Re:start” мы делаем эти технологии доступными в украинских больницах уже сегодня», — рассказывает Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.