Олег Гончар

Пуэрториканский боксер первой средней категории Ксандер Заяс (21-0, 13 КО) прокомментировал победу чемпиона WBC Себастьяна Фундоры (23-1-1, 15 КО) над экс-чемпионом Тимом Цзю (25-3, 18 КО) в реванше. Слова боксера привел портал The Ring.

Заяс заявил, что не удивлен поражением Цзю, который не вышел на восьмой раунд после нокдауна в первом. По его мнению, Цзю не смог оправиться после нокаута от Бахрама Муртазалиева в предыдущем бою.

После нокаута от Муртазалиева он явно уже не был в прежней форме — это было заметно. Ему не хватало подвижности, чтобы уклоняться от ударов, так что я предполагал, что он либо откажется продолжать бой, либо упадет в нокаут Ксандер Заяс

Также Заяс похвалил Фундору за выполнение плана на бой.

Напомним, в марте 2024 года Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей, потеряв титул WBO. На данный момент у него три поражения в последних четырех боях.