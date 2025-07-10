Парик — это не только средство для изменения стиля, а и инструмент самовыражения и уверенности. Независимо от того, носите ли вы парик каждый день или только на особые события, правильный уход за ним продлевает срок службы и сохраняет его эстетику.

На сайте Парик 24 — платформе онлайн-продажи париков, представлены не только качественные модели из натуральных и синтетических волос, но и широкий ассортимент профессиональных средств для ухода. Здесь вы найдете все необходимое, чтобы ваш парик имел безупречный вид.

Основы ежедневного ухода: расчесывание, увлажнение, ношение

Прежде всего — не расчесывайте мокрый парик. Волокна (как синтетические, так и натуральные) в влажном состоянии чрезвычайно уязвимы. Перед расчесыванием всегда дожидайтесь полного высыхания. Лучше всего использовать специальную расческу с редкими зубцами или щетку с металлическими шариками на концах, которые не рвут волокна.

Для синтетических париков не применяйте средства для натуральных волос, они могут повредить структуру волокна. Лучше выбрать профессиональную серию, разработанную специально для искусственных волос, — спреи, кондиционеры без силиконов. Натуральный парик можно обрабатывать маслами, бальзамами и даже средствами термозащиты, если укладываете его щипцами.

При ежедневном ношении парика стоит иметь специальную подставку или манекен, чтобы аксессуар не терял форму. Также не забывайте каждую ночь проветривать парик, особенно после длительного ношения, чтобы уменьшить риск накопления запахов, продлить срок его службы.

Как мыть парик правильно: этапы, температура воды, сушка

Частота мытья зависит от интенсивности ношения. В среднем достаточно одного раза на 7–10 использований. В жаркую пору года или при частом контакте с кожей головы мыть парик придется чаще. Как это правильно делать, чтобы не повредить аксессуар?

Налейте в емкость прохладную воду (не выше чем 25–30 °C). Добавьте специальный шампунь для париков. Аккуратно погрузите аксессуар в воду на 5–10 минут. Не трите и не выкручивайте.

Далее промойте холодной водой. Нанесите бальзам-ополаскиватель по длине (избегая прикорневой зоны). Снова промойте и осторожно отожмите полотенцем (не скручивая).

Сушить парик нужно на подставке естественным способом — без фена. Нельзя сушить аксессуар на батарее, солнце или горячим воздухом, поскольку это деформирует волокна. После полного высыхания парик можно расчесать и укладывать.

Длительное хранение и средства для поддержания внешнего вида

Если вы не планируете носить парик несколько дней или недель, нужно его правильно хранить. Лучше всего — на манекене или в сетке, которая удерживает форму. Избегайте полиэтиленовых пакетов, лучше использовать тканевый мешочек или картонную коробку с отверстиями для циркуляции воздуха.

Для освежения между мытьем используйте специальные спреи-антистатики, которые убирают пыль, запах и электризацию. Если парик потерял блеск — поможет кондиционер-спрей без смывания. Что касается средств для натуральных волос, избегайте всего, что ``` містить:

сульфаты;

спирты;

тяжелые масла.

Они забивают структуру и усложняют очистку. Раз в несколько месяцев можно обратиться к профессиональному мастеру, особенно если это дорогая натуральная модель. Специалист обновляет форму, очищает волокна, восстанавливает блеск парика.