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Харьковский паркур-центр PROKACH эвакуируют во Львов

Всему виной стала война
Другие
22 декабря 14:59
Харьковский паркур-центр PROKACH эвакуируют во Львов
Паркур-центр PROKACH
Паркур-центр команды ArsNova – это первый профессиональный зал для обучения искусству рационального преодоления препятствий, фрирана и акробатики. Он был создан в Харькове в 2005 году. С началом активных боевых действий для безопасности посетителей тренировки пришлось прекратить. На третий месяц полномасштабного вторжения помещение паркур-центра было разрушено из-за попадания российской ракеты.

Часть уцелевшего во время обстрелов оборудования перевезут из Харькова во Львов. Новый паркур-центр обустроят в большом зале Urban Camp Lviv. Со временем команда Street Culture планирует перезапустить деятельность центра и возобновить тренировки по паркуру, акробатике и батуту. Он станет частью молодежного культурно-социального центра для переселенцев и львовян. Открыть паркур-центр во Львове планируют в начале весны.

Олег Малафеев, соучредитель Urban Camp Lviv и паркур-центр PROKACH:

За 9 лет работы через нас прошли более 25 000 человек, большинство – это молодежь и дети. За время тренировок все они научились в совершенстве владеть своим телом, а для некоторых это стало и началом профессионального пути – сейчас наши выпускники работают в престижных европейских шоу или стали профессиональными спортсменами.

Я очень надеюсь, что, когда перезапустим центр во Львове, мы сможем популяризировать в западном регионе паркур, как нам это удалось в свое время сделать в Харькове. Отметим, что в мире этот вид спорта становится все более популярным.

Напомним, первый в истории чемпионат мира по паркуру состоялся в этом году в Токио. Украина на этом чемпионате мира была представлена одним участником – чемпионом Всемирных игр-2022 Богданом Колмаковым. Украинский трейсер принимал участие сразу в двух дисциплинах: фристайл и скорость и стал первым в истории чемпионом миром на скорость. Таким образом, Украина получила сразу два исторических титула за год: на первых для паркура Всемирных играх и чемпионате мира.
Денис Седашов
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