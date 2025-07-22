Жара за окном так и шепчет о развлечениях и фане. Кто-то ловит вайб под кондиционером, кто-то наслаждается сезонной клубникой, а на платформе FAVBET решили добавить к этому списку ещё и крутые подарки.

С 14 июля на веб-сайте FAVBET стартовала масштабная акция «Включи чил», которая продлится до 10 августа. Участники могут претендовать на технику Apple, фриспины, бонусы и внутригровую бонусную валюту, выполняя простые игровые задания. Общий призовой фонд — более 10 миллионов гривен в эквиваленте бонусов и подарков.

Четыре недели с ежедневными призами

Акция «Включи чил» разбита на четыре недельных турнира, каждый из которых имеет отдельную турнирную таблицу и призовой фонд в 2,5 миллиона бонусов. Чтобы попасть в список претендентов, достаточно сделать ставку от 5 грн в акционных слотах. За каждый выигрышный множитель (например, выигрыш 50 грн при ставке 5 грн = множитель 10), пользователь получает соответствующее количество баллов.

Слоты, участвующие в каждой неделе, разделены по провайдерам: первая неделя — Pragmatic Play, вторая — 3 Oaks, третья — Playson, четвёртая — ELK. Все игры с перечнями доступны в условиях на сайте.

Участники, которые набирают больше всего баллов, получают призы согласно таблице — от 600 грн до 120 000 грн. Также предусмотрены фриспины и бонусная валюта FAVCOIN для позиций с 551 по 1000 место.

Начисленные FAVCOIN можно тратить в разделе «Прокачай игру» на фриспины, а также современные гаджеты.

Также действует система ежедневных попыток. Пользователь, который вносит депозиты от 1000 грн в день, открывает карту с возможным призом. Один день — одна попытка. А при непрерывном участии в течение 7 дней гарантированно начисляется 200 фриспинов.

Играйте ответственно

Лето — время развлечений, но и они требуют ответственного подхода. Не позволяйте своему увлечению выходить за рамки и соблюдайте принципы ответственной игры. Обязательно ознакомьтесь с соответствующим разделом на сайте FAVBET и при необходимости воспользуйтесь гибкой системой лимитов и напоминаниями о времени игры.

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