В разгар спортивного и игрового сезона платформа FAVBET предлагает игрокам и болельщикам несколько форматов летних активностей — от спортивных турниров до слот-марафонов. Пользователи имеют возможность соревноваться за бонусы, призы и бесплатные вращения, выполняя условия участия в соответствующих турнирах и челленджах.

Все акции уже доступны на сайте и в приложениях FAVBET под Android и iOS.

Хардкорный теннис

Период проведения: 25 июня — 13 июля 2025

FAVBET отмечает один из важнейших теннисных турниров года Уимблдон акцией с призовым фондом 400 000 ₴ и бонусными предложениями в виде «Страховка ставки». Участники, делающие выигрышные ставки на матчи турнира (от 150 ₴ с коэффициентами от 1.5 для одиночной ставки или от 3.5 для экспресса), получают баллы и шанс попасть в список победителей.

Каждые 150 ₴ = 1 балл. Акция проходит в два этапа со своими уникальными розыгрышами призов и обновленной таблицей лидеров. Минимальный порог для участия в распределении наград — 5 баллов.

Чем больше баллов, тем реальнее перспективы оказаться среди победителей.

Игра Богов

Период проведения: 11 июня — 13 июля 2025

В рамках Клубного чемпионата мира по футболу на FAVBET действует акция с призовым фондом 1 000 000 ₴. Чтобы принять участие, нужно делать выигрышные ставки от 200 ₴ на футбольные события турнира.

За каждую ставку в разделе «Спорт» пользователь получает 1 балл, а в разделе «LIVE» — 3 балла.

Чем больше баллов, тем выше шансы попасть в список победителей.

Акция разделена на два этапа (11–27 июня и 28 июня – 13 июля), в каждом из которых будут определены топ-200 участников по количеству баллов. Именно они получат призы.

Учитываются только ставки с коэффициентом от 1.5, без применения бонусов и возвратов.

Божественная битва

Период проведения: 11 июня — 13 июля 2025

В рамках того же «Клубного чемпионата мира» проводится ещё одна акция — «Божественная битва», где нужно угадать точный счёт матчей.

Каждый прогноз должен быть подтверждён ставкой от 200 ₴ (одиночная, коэффициент от 1.5),

За каждый угаданный результат начисляется бонус.

Акция разбита на семь этапов, включая плей-офф и финал. Результаты прогнозов фиксируются в личном кабинете пользователя, где также отображается прогресс и возможный размер бонуса в зависимости от количества точных результатов.

Летние дропы эндорфинов

Период проведения: 16 июня — 31 августа 2025

Это сезонная акция от провайдера Endorphina в разделе казино на платформе FAVBET с впечатляющим призовым фондом в 6 000 000 гривен и 60 000 фриспинов. Призы начисляются случайным образом в формате Prize Drop (при условии ставок в специально отобранных играх).

Ставка от 5 гривен может активировать случайный денежный бонус или бесплатные вращения. Акция не предполагает сложной системы баллов. Участие автоматическое, достаточно просто играть в акционные слоты.

Победители обновляются после каждого выигранного приза.

Желаем успеха в летних акциях FAVBET! И напоминаем, что азартные игры — форма развлечения, которая должна оставаться под вашим контролем. Планируйте свой бюджет и не забывайте об ответственном отношении.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.