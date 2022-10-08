«Мені нравиться, як воно горить…Люді суєтяться». Бесценная реакция украинских спортсменов на новость про Керченский мост

Лига чемпионов. «Шахтер» – «Реал». Онлайн трансляция
11 октября 22:00
Первые сообщения о пожаре и взрыве на Крымском мосту появились рано утром 8-го октября, естественно, данная новость не осталась незамеченной и вызывала шквал эмоций. XSPORT.ua уже опубликовал реакцию супруи Александра Усика, которая призналась, что с первых дней полномасштабного вторжения рф ждала этого момента, теперь же очередь и других представителей украинского спорта:
Саблистка Ольга Харлан:
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов:
Экс-теннисист Сергей Стаховский:
Виталий Кличко даже выпустил новый стикер в честь этого события:
Теннисистка Леся Цуренко:
Биатлонист Дмитрий Пидручный:
Игрок «Динамо» Николай Шапаренко:
Скелетонист Владислав Гераскевич:
Ранее стало известно о том, что бывший теннисист Александр Долгополов отправился на фронт.
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