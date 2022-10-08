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«Мені нравиться, як воно горить…Люді суєтяться». Бесценная реакция украинских спортсменов на новость про Керченский мост

Похоже, наши атлеты соревнуются, кто же смешнее пошутит на злободневную тему
Другие
08 октября 12:29
«Мені нравиться, як воно горить…Люді суєтяться». Бесценная реакция украинских спортсменов на новость про Керченский мост
Крымский мост

Первые сообщения о пожаре и взрыве на Крымском мосту появились рано утром 8-го октября, естественно, данная новость не осталась незамеченной и вызывала шквал эмоций. XSPORT.ua уже опубликовал реакцию супруи Александра Усика, которая призналась, что с первых дней полномасштабного вторжения рф ждала этого момента, теперь же очередь и других представителей украинского спорта:

Саблистка Ольга Харлан:

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов:

Экс-теннисист Сергей Стаховский:


Виталий Кличко даже выпустил новый стикер в честь этого события:

Теннисистка Леся Цуренко:

Биатлонист Дмитрий Пидручный:

Игрок «Динамо» Николай Шапаренко:

Скелетонист Владислав Гераскевич:

 Ранее стало известно о том, что бывший теннисист Александр Долгополов отправился на фронт.

Евгения Евдокимова
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Теги

Ольга Харлан Дмитрий Пидручный Сергей Стаховский Леся Цуренко Андрей Пятов Николай Шапаренко Владислав Гераскевич

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