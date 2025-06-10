Международная ассоциация Всемирных игр сделала заявление относительно россиян, которые нарушают критерии нейтральности.

IWGA держит руку на пульсе

9 минут назад

Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org
Всемирные игры-2025 / Фото - theworldgames.org
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) ответила на запрос Tribuna.com о допуске россиян к своему в нейтральном статусе.

«Благодарим вас за ваше сообщение и за предоставленную детальную информацию о соответствующих спортсменах.

Подтверждаем получение вашего запроса и заверяем, что данный вопрос в настоящее время рассматривается в координации с соответствующими руководящими органами в соответствии с политикой деятельности IWGA и действующими руководящими принципами МОК».

Согласно расследованию Tribuna.com, 18 из 31 допущенного нейтрального спортсмена нарушают критерии нейтральности МОК.

Соревнования пройдут с 7 по 17 августа в Чэнду (Китай).

Всемирные игры – это масштабный турнир по неолимпийским видам спорта.

Напомним, к Всемирным играм допустили атлетов с российским и белорусским паспортами.

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