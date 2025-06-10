Международная ассоциация Всемирных игр сделала заявление относительно россиян, которые нарушают критерии нейтральности.

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) ответила на запрос Tribuna.com о допуске россиян к своему в нейтральном статусе.

«Благодарим вас за ваше сообщение и за предоставленную детальную информацию о соответствующих спортсменах.

Подтверждаем получение вашего запроса и заверяем, что данный вопрос в настоящее время рассматривается в координации с соответствующими руководящими органами в соответствии с политикой деятельности IWGA и действующими руководящими принципами МОК».