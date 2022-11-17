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Миллионы просмотров и батлы в комментариях: Как FAVBET выводит поддержку ВСУ в тренды соцсетей

А что за кулисами?
Другие
17 ноября 12:20
Миллионы просмотров и батлы в комментариях: Как FAVBET выводит поддержку ВСУ в тренды соцсетей

«Прокачка авто для ВСУ» от FAVBET и FAVBET Foundation уже второй месяц подряд поставляет заряженные тачки боевым подразделениям и мотивирует украинцев активнее донатить на армию. В преддверии отправки на передок пятого из 10 предусмотренных проектом автомобилей, в компании рассказали, почему решили превратить благотворительный проект в шоу. 

«О, я на эту тачку 100 гривен бросил!» 

Призывы о помощи армии стали обыденностью. Большие фонды до сих пор могут закрывать миллионные сборы за несколько дней, однако общая картина такова, что потребности войск растут, а темпы донатов – нет. Поэтому в FAVBET решили изменить подход и превратили очередной сбор в телевизионное шоу в духе хита MTV середины нулевых. С ярким ведущим, бодрым монтажом и здоровой порцией юмора. 

«Все, как завещал Хzibit: одна тачка – один выпуск шоу»,
– рассказывает креативный менеджер проекта Дмитрий Топорков. –
«Мы со съемочной командой всегда балансируем между тем, чтобы показать подготовку тачки весело и драйвово, но не потерять осознание серьезности процесса. Потому что за фановой оберткой у нас скрывается реальная поддержка тех, кто сейчас спасает страну».

 По словам Дмитрия, такой формат решает две важные задачи. Первая – дать фидбек благодетелям, чтобы они видели, что их донаты не закрывают какие-то абстрактные нужды, а вот – стоят на полигоне, выкрашены в камуфляж и готовы пугать орков. Вторая – завируситься в соцсетях, чтобы привлечь к сбору как можно большую аудиторию и в целом актуализировать тему поддержки армии в обществе. 

И с обеими задачами проект справляется отлично. Первый эпизод шоу с прокачкой пикапа Mitsubishi L200 уже собрал 13 тыс. просмотров на  Ютубе, а анонс видео мощно ворвался  ТикТок с 2,1 млн просмотров и несколькими сотнями комментариев. Здесь и шутки, и критика, и жаркие дискуссии. И это круто, потому что значит, что украинцам не всё равно. 

Тем временем на Ютубе уже вышел второй выпуск «Прокачки», где апгрейдили Nissan X-Trail для секретного подразделения ВСУ. А это очень секретная ссылка на него


 А что за кулисами? 

Креативщик проекта рассказывает, что за каждым новым выпуском шоу стоит большая работа многих людей. Поиск, покупка и доставка авто – дело Favbet Foundation. С начала войны работники фонда занимаются закупкой транспорта для нашей армии, поэтому уже многократно отработали цепочку и блестяще справляются. 

Прокачивают авто украинские West Coast Customs – мастерская NoMotors. Сотрудничество FAVBET и NoMotors началось еще в 2021-м с создания крутого дрифт-кара в фавбетовской стилистике, который принимал участие во всех турнирах Украины. Но с началом полномасштабного вторжения спорт встал на паузу, и на замену тачкам для дрифта пришли колеса для ВСУ. 

После доставки машины на станцию ​​NoMotors начинается процесс подготовки: диагностика, поиск необходимых запчастей, ремонт и установка дополнительного оборудования. Последнее – одна из фишек «прокачки». Команда пытается сделать каждую тачку уникальной и адаптированной под задачи конкретного подразделения. Кому-то – ночное видение, кому-то (немножко спойлеров) – дополнительный каркас и скамейки в кузов, кому-то – турель для пулемета. В среднем полный апгрейд авто занимает 10-14 дней. 

Ответственные за хорошую картинку и клевый монтаж – RPK Production. Съемочный процесс идет параллельно ремонту. Пока едут детали, снимают интро и тест-драйв. Как только начался ремонт, переезжают на станцию. Когда тачка готова – финальная презентация перед отправкой авто на фронт. На один выпуск шоу команда тратит три дня. 

Главные люди в кадре – актер и амбассадор FAVBET Женя Янович, а также основатель NoMotors Сергей Кремец. Если для Жени быть в кадре привычно, то для Сергея это стало новым экспириенсом. 

Шоу продолжается 

Проект «Прокачка авто для ВСУ» уже собрал средства на 5 машин. Три из них уже переданы военным, над еще двумя уже колдуют механики. Впереди еще много работы, но в компании уверены: «Все будет Украина!»

 

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