Министерство социальной политики Украины официально утвердило Примерную программу обучения для специалистов, которые осуществляют социально-психологическую реабилитацию лиц с игровой зависимостью. Новый документ содержит структуру курса, перечень ключевых модулей и ожидаемые результаты обучения.

Программу разрабатывали совместно с общественным союзом «Центр ответственной игры» в рамках проекта «Внедрение социальных услуг для людей с риском игровой зависимости». Проект реализуется благодаря партнерской поддержке социально-ответственного бизнеса – компании Favbet.

Как сообщили в министерстве, документ обеспечит подготовку социальных работников, психологов и других специалистов работать в соответствии с действующим Госстандартом социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, утвержденным приказом Минсоцполитики №454-Н от 8 октября 2024 года.

Ожидается, что новая программа улучшит качество предоставления услуг людям с признаками или риском игровой зависимости, а также увеличит доступность подобных услуг в Украине.

Инициатором и экспертным партнером в разработке учебной программы стал ОО «Центр ответственной игры». Ранее ОО «Центр ответственной игры» при поддержке социально-ответственного бизнеса открыл первый в Украине специализированный центр поддержки лиц с игровой зависимостью. Кроме того, организация инициировала международный проект обмена опытом, благодаря которому украинские эксперты изучают передовые европейские практики ответственного гемблинга.

«Эта программа — важный шаг к построению системной поддержки для людей, которые сталкиваются с игровой зависимостью. Это результат совместных усилий государства, экспертного сообщества и ответственного бизнеса, направленных на решение актуальной социальной проблемы наиболее эффективным способом», — подчеркнули в Центре ответственной игры.