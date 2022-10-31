Наш великан выглядит ребенком. Наконечный встретился с «Горой» из «Игры престолов»

Хафтор Бьернссон уже успел побывать самым сильным человеком планеты

Павел Наконечный

Украинский стронгмэн Павел Наконечный, который сейчас находится в США, где у него проходит соревновательный сезон, встретился с бывшим сильнейшим человеком мира Хафтором Бьернссоном.



Как видим на фото, украинский великан выглядит на фото маленьким в сравнении с исландцем, рост которого составляет 206 см.

Напомним, что Хафтор известен тем что сыграл роль Григора «Горы» Клигана в популярном телесериале «Игра престолов».

В мае 2020 года Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге (501 кг) и начал боксерскую карьеру. На ринге Хафтор провел четыре боя, два из которых выиграл у своего соперника в стронгмэнах Эдди Холла и звезды армрестлинга Девона Ларратта, еще два завершились вничью.