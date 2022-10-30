Украинский стронгмен защитил титул чемпиона Strongman Classic и призвал донатить на армию
Новиков выиграл турнир с наибольшими призовыми
Украинец в прошлом году стал лишь третьим
30 октября 13:50
Алексей Новиков
Украинский стронгмэн Алексей Новиков выиграл турнир Rogue Invitational Strongman Competition 2022.
Украинец по итогам шести упражнений набрал 49,5 балла, обойдя Трея Митчелла и Митчелла Хупера.
Победа позволила Новикову выиграть 112 108 долларов призовых.
Напомним, ранее Новиков пожертвовал Вооруженным силам Украины 80 тысяч долларов призовых.
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