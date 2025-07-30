Благотворительный фонд Good Donations в сотрудничестве с Фондом Андрея Матюхи закупили и передали Национальной детской специализированной больнице «Охматдит» современное оборудование для ургентной хирургии.

В комплект помощи вошли инструменты Ligasure типа Mariland и диссектор Ligasure Exact с нановокрытием. Оба — новейшие системы электролигирования, или «спаивания» биологических тканей, которые позволяют проводить оперативные вмешательства с минимальными кровопотерями. Технологию используют как при открытых операциях, так и лапароскопически.

«Охматдит» получил новое хирургическое оборудование от Фонда Андрея Матюхи и Good Donations

По словам заведующего отделением ургентной хирургии Романа Жежеры, ежегодно в «Охматдите» выполняют около 800 операций, из которых примерно 70% — сложные и сверхсложные. Новое оборудование позволит провести как минимум 70 таких вмешательств, уменьшая риски осложнений и продолжительность операций. Это особенно важно при работе с самыми маленькими пациентами больницы.

Андрей Матюха

«Мы уже не в первый раз поддерживаем Охматдит и стараемся как можно быстрее закрывать потребности больницы в современном оборудовании. Здесь работают очень профессиональные и самоотверженные специалисты, и вместе с Good Donation мы делаем все, чтобы в своей работе они могли использовать лучшие инструменты и технологии», — отметил основатель одноименного фонда Андрей Матюха.

Фонд Андрея Матюхи передал новое хирургическое оборудование «Охматдету»

Ранее, в феврале 2025 года, Фонд Андрея Матюхи и Good Donations также передали в «Охматдит» ретракторную систему Thompson стоимостью более 2 млн грн, которую уже задействовали в более чем 100 спасательных операций. Обе благотворительные организации планируют продолжать поддерживать детскую больницу и в дальнейшем.