Все больше украинских бойцов выходят на мировую арену, и если раньше нас знали благодаря братьям Кличко, то сейчас есть много молодых спортсменов, к которым стоит обратить внимание. И не только в боксе, но и в смешанных единоборствах.

Один из таких чемпионов — Денис Курдинов — украинский боец панкратиона и смешанных единоборств, мастер спорта международного класса, чемпион Кубка мира 2019 года, многократный призер чемпионатов мира, пятикратный чемпион Украины по различным видам спорта (панкратион, боевое самбо, грэпплинг и другие). Воспитанник спортивной школы дзюдо в Крыму, член сборной по спортивному и боевому самбо в ХНУВС, ныне проживает в Майами и владелец логистической компании.

Расскажем о пути и достижениях спортсмена, возвращении в спорт после вынужденной паузы и почему стоит следить за его карьерой.

От детского увлечения до профессиональной лиги

Как и многие другие спортсмены, Денис начал интересоваться боевыми искусствами еще с детства. Но на секцию дзюдо он попал необычным образом. В то время Денис с друзьями увлекался паркуром и пробовал повторять увиденные в фильмах трюки. Во время одной из таких тренировок на улице его заметил тренер городской секции дзюдо, который отметил его природные способности и пригласил на тренировки.

Очень быстро Денис начал успешно выступать на соревнованиях, представлял сначала город, а затем — и Крым на всеукраинских турнирах.

Особенно ярко жажда побед проявилась в 2013 году, когда в выпускном классе школы у Дениса обнаружили кисту в голове. После операции ему нужно было время на реабилитацию, но именно в этот период проходил чемпионат Украины среди взрослых, где Денис очень хотел выступить. Несмотря на запрет президента городской федерации, он вышел на соревнования, дошел до финала, однако перед финалом ему запретили бороться, когда стало очевидно, что он может взять золото. В итоге — серебро.

Новый город, новый уровень и работа в киберполиции

Чтобы получить высшее образование, Денис переехал в Харьков. Здесь он начал заниматься панкратионом, боевым и спортивным самбо, а затем — и ММА. После окончания университета работал в киберполиции, но вскоре решил полностью посвятить себя спорту.

Начать все с нуля: война, США и дорога назад

В феврале 2022 года Денис должен был лететь на турнир во Франции, но планы перечеркнула полномасштабная война. Через несколько дней после ее начала он покинул Харьков, переехал в Винницу и сосредоточился на волонтерской деятельности: помогал эвакуировать людей и доставлять гуманитарную помощь.

Но чтобы оставаться ментально стойким, нужно возвращаться к тому, что приносит силу. Для Дениса это — спорт. Он вернулся на соревнования, дебютировал на турнире KSF в Чехии, тренировался у Владислава Сороки в Германии. Бой проиграл, но не сдался.

Благодаря гонорару смог осуществить давнюю мечту — переехать в США через программу U4U. Сначала пришлось поставить спорт на паузу — нужно было зарабатывать. В январе 2023 года Денис получил лицензию водителя грузовика и отправился в первый рейс.

В течение полугода благодаря упорной работе и самодисциплине он смог приобрести собственный грузовик, а затем — открыть логистическую компанию. На сегодняшний день автопарк спортсмена насчитывает уже 20 траков, и он продолжает активно развивать бизнес.

Возвращение в октагон: планы, новые роли и сотрудничество с лигой PFL

просто стоит на ногах в США — он успешный предприниматель и снова в форме. В настоящее время он ведет переговоры со своим тренером Владиславом Сорокой о следующем бою с ММА в США.

11 апреля 2025 года Денис был секундантом у спортсменки Екатерины Шакаловой на турнире лиги PFL, где она одержала победу. Екатерина — воспитанница того же тренера, Владислава Сороки. После турнира состоялся предварительный разговор о потенциальном сотрудничестве Дениса с лигой.

Кроме того, 24 мая 2025 года Денис выполнял функцию рефери на соревнованиях Open Cup WCFF в Лос-Анджелесе, где присутствовал и Джуда Заб.

Это свидетельствует о его активной интеграции в профессиональное сообщество ММА США не только как бойца, но и как представителя спортивного сообщества на различных уровнях.

Новый этап

Возвращение Дениса в октагон — это не импульсивное решение. Учитывая предыдущий опыт, он тренируется постепенно, в комфортном темпе. Впервые он уделяет одинаковое внимание как физической, так и ментальной подготовке. Его цель — восстановить форму образца 2021 года, когда он был на вершине, но теперь мечта — не только чемпионский пояс, но и стабильность, развитие собственного дела и вдохновение для других.

Достижения Дениса Курдинова, его сила духа и системная работа над собой — это пример, как из любой ситуации можно выйти сильнее. За его карьерой точно стоит следить — он только в начале нового, еще более амбициозного пути.

Об авторе

Анна Гуменюк — независимая журналистка, которая специализируется на историях об украинских спортсменах, ветеранах и лидерах мнений за границей. Имеет более 10 лет опыта в медиа, сотрудничала с украинскими и международными изданиями. В её текстах — внимание к деталям, живые истории людей и вера в силу характера.

Автор Анна Гуменюк