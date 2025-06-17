В результате массированной атаки России по Киеву был поврежден спортзал KD GYM. Об этом сообщила тренер Александра Хардикова.

«Сегодня наш зал снова пострадал от вражеской атаки. Во второй раз за время полномасштабной войны ракета попала рядом и нанесла значительные повреждения нашему пространству силы и единства.

Мы вложили душу, силы и множество часов, чтобы восстановить и расширить зал после первого удара. Мы не сломались тогда – не сломаемся и сейчас.

Мы выстоим. Мы восстановимся. Потому что наша сила – в наших людях. Но в этот раз мы нуждаемся в вашей поддержке. Больше всего пострадали окна, и именно их восстановление станет первым шагом к возвращению зала к жизни».