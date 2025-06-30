В FAVBET увеличили пул джекпотов. Теперь на сайте и в приложениях оператора доступны 7 джекпотов от популярных международных провайдеров. Кроме того, на платформах оператора продолжает действовать многоуровневый джекпот FAVBET с возможностью ежедневных выигрышей.

Перечень провайдеров с опцией джекпота находится в блоке «Джекпоты от провайдеров раздела «Казино». Свои джекпоты предлагают одни из самых известных разработчиков: Playson (Power Chance, 7 слотов), PatePlay (Regal Jackpot, 82 слота), Amusnet (Jackpot Cards, 278 слотов; и Egypt Quest, 6 слотов), EGT Digital (Clover Chance, 118 слотов), Pragmatic Play (Jackpot Play, 16 слотов) и Endorphina (Jackpot RTP+, 17 слотов).

Все джекпоты — прогрессивные и увеличиваются ежесекундно, так что максимальный выигрыш может достигать от десятков тысяч до нескольких миллионов гривен. Каждый провайдер имеет собственную систему участия в розыгрышах, которая отображается непосредственно в соответствующих слотах.

Вместе с джекпотами от провайдеров на FAVBET продолжает действовать собственная система джекпотов с четырьмя уровнями — Mega, Major, Minor и Mini. Они имеют активационные ставки от 1 до 50 гривен и потенциальную сумму выигрыша. Джекпоты Mini выигрываются несколько раз в день, а вот сорвать мегаджекпот за все время удалось только 16 игрокам. Сейчас его сумма превышает 1.2 миллиона гривен.

Недавно в FAVBET также запустили раздел «Прокачай игру», где игроки выполняют миссии, зарабатывают FAVCOIN и могут обменять их на ценные подарки — от фриспинов до мерча и современных гаджетов.

«Нам важно, чтобы наши игроки постоянно получали чуть больше, чем ожидают: новые бонусы, новые игры, новые способы взаимодействовать и выигрывать. Это постоянное развитие в стремлении давать пользователям сайта и приложений FAVBET мировой уровень развлечений», — говорят в FAVBET.

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