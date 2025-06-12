Сила помощи: тренинг в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного от FAST и Favbet Foundatio
около 2 часов назад
Долікарська допомога — это не только набор технических навыков, но и фундаментальная составляющая безопасности общества. Умение быстро отреагировать в критической ситуации может стать решающим и спасти жизнь еще до прибытия медиков. Именно поэтому Favbet Foundation совместно с FAST реализуют системную инициативу по обучению молодежи базовым навыкам первой помощи.
Недавно в стенах Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного прошел очередной тренинг. В программу обучения в этот раз вошли 15 студентов первых и вторых курсов, которые прошли курс подготовки по программе «Complex».
В течение тренинга участники приобрели практические навыки, которые могут спасти жизнь, а именно:
- оценивать состояние пострадавшего и правильно вызывать экстренные службы;
- останавливать критические кровотечения с помощью прямого давления, турникетов и тампонирования;
- проводить сердечно-легочную реанимацию и пользоваться автоматическим внешним дефибриллятором (AED);
- оказывать первую помощь при потерях сознания, судорогах, инфаркте, инсульте, удушье, травмах шеи и позвоночника, а также при некритических кровотечениях.
«Мы видим невероятный интерес к теме доликарской помощи среди молодежи — это вдохновляет. Каждый тренинг — это еще более 20 человек, которые потенциально могут спасти жизнь. Это наш общий вклад в безопасность общества», — отметил Андрей Матюха, президент фонда Favbet Foundation.
Программа продолжает охватывать спортивные и образовательные учреждения по всей Украине. Favbet Foundation и FAST продолжат проводить подобные мероприятия, чтобы обучить как можно больше людей, как правильно действовать в экстренных ситуациях и помогать тем, кто рядом.
«Мы уверены, что каждый человек должен владеть базовыми знаниями по доликарской помощи. Именно такие тренинги, как этот, формируют культуру ответственного гражданства и могут стать решающими в кризисной ситуации. Мы рады поддерживать молодежь, которая стремится быть полезной обществу», — комментируют в Favbet Foundation.
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