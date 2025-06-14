В Киеве в «Урбан-парке» на ВДНГ начался «Активная страна» — масштабный спортивный фестиваль, который реализуется в рамках программы Президента «Активные парки» при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в соорганизации с ВДНГ. На протяжении десяти дней здесь будут проходить спортивные соревнования, тренировки, мастер-классы, будет действовать инклюзивное пространство, работать дневной детский лагерь и многое другое.

«Активная страна» стартовала 13 июня с открытия детского спортивного лагеря, игр в ракеточные виды спорта, а также тренировки по легкой атлетике. В первые выходные фестиваля здесь пройдут массовые функциональные соревнования по кроссфиту «Игры Неудержимых» в память погибших военнослужащих, турнир по баскетболу и футбольный матч звезд, в котором примут участие Андрей Пятов, Евгений Селезнев, Алексей Белик и Жан Беленюк.

«Здоровая нация — это не только о благополучии каждого гражданина, но и залог развития всей страны. Поэтому такие мероприятия, как «Активная страна», помогают популяризовать физическую культуру и спорт и привлекать к этому как можно больше людей — благодаря инновационным и интерактивным форматам, вовлечению профессионалов и известных личностей», — отмечает Вадим Данильченко, соавтор и главный методист программы Президента Украины «Активные парки».

На «Активной стране» впервые будет действовать инклюзивная детская зона, где ежедневно будут проходить групповые тренировки и мастер-классы для детей с особыми потребностями. В частности — игры в минибаскетбол и корфбол, катание на роликах, полоса препятствий, зарядки и канистерапия. Кроме того, здесь будут доступны бесплатные консультации по предварительной записи с наиболее востребованными специалистами: психологом, реабилитологом, логопедом и коррекционным педагогом.

«Одна из миссий ВДНГ — содействовать развитию жителей города и всей страны, в том числе и физическому. Одновременно «Активная страна» — это гораздо больше, чем просто спортивный фестиваль и забота о здоровом образе жизни. Это возможность присоединиться к сообществу талантливых и мотивированных людей и через взаимодействие друг с другом обогатиться как физически, так и духовно», — подчеркивает директор по развитию ВДНГ Евгений Мушкин.

На протяжении всего фестиваля будет работать бесплатный детский лагерь «АкТИвные» с различными активностями: бадминтоном, диск-гольфом, доджболом, панна-футболом и другими видами спорта. Зарегистрироваться на первую или вторую смену можно по ссылкам. В рамках «Активной страны» также будет действовать адаптивное направление — будут проходить групповые тренировки для ветеранов, людей с инвалидностью и военнослужащих. Среди активностей — открытые функциональные тренировки для всех желающих, стрельба из лука, настольный теннис и VR-бокс.

В целом на протяжении десяти дней на «Активной стране» пройдут десятки различных событий — спортивных, танцевальных, детских.

Фестиваль будет проходить с 13 по 22 июня в «Урбан-парке» на ВДНГ в Киеве. Вход — свободный.