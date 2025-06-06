Ставки, технологии и спорт: как глобальный рынок азартных игр вырастет до $619 млрд уже в 2025 году

Мировой рынок азартных игр стремительно набирает обороты — по прогнозам The Business Research Company, его объем достигнет $618,69 млрд уже в 2025 году. Для сравнения: в 2024-м эта цифра составляла $572,55 млрд. Темп роста — 8,1% ежегодно.

Цифровизация спорта, легализация ставок во многих странах, рост интереса к киберспорту, а также популяризация live-форматов — всё это меняет игровую индустрию. Особенно заметным является развитие спортивных ставок и интеграция гэмблинга в цифровую спортивную среду.

«Игроки всё чаще выбирают live-игры — особенно во время просмотра спортивных трансляций. Персонализированные интерфейсы, быстрые выплаты и новые технологии задают тренд для индустрии», — комментирует директор Casino.ua Александр Бабенко.

Среди ключевых векторов роста — AR/VR-гэмблинг, криптовалюты для прозрачных транзакций, смарт-приложения для часов и мобильные ставки.

Также ожидается рост участия женщин в ставках и активная урбанизация рынка в Восточной Европе.

На фоне этих изменений украинские платформы также адаптируются к новым потребностям аудитории, в частности спортивной.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года, выданная на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.