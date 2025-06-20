Лето в полном разгаре, а вместе с ним набирает обороты график самых горячих спортивных событий этого сезона. В июне приближается финал киберспортивного турнира Austin Major, а также состоятся матчи мужской сборной Украины по волейболу в Лиге Наций и долгожданный Клубный чемпионат мира по футболу. Ниже — главные события июня по версии Favbet.

Киберспорт. Counter‑Strike: Austin Major

Уже с 3 июня продолжается один из главных турниров года в дисциплине CS:GO — Austin Major. Украинские зрители болеют за G8 и NAVI. Первые, к сожалению, уже покинули турнир после второго этапа, тогда как «рожденные побеждать» все еще имеют шанс на выход в финал. Финал турнира состоится 22 июня — и это будет громкое событие как для фанатов киберспорта, так и для тех, кто ищет ярких лайв-событий для ставок.

На сайте favbet.ua уже можно делать ставки на победителя отдельных матчей турнира, в частности и на NAVI. Сейчас наибольшие шансы украинский букмекер дает команде Vitality с кэфом 1.65, а украинцы имеют 10.0. Однако это — киберспорт, и победы андердогов здесь являются обычным явлением.

Волейбол. Лига Наций — мужчины

С 11 июня по 20 июля сборная Украины участвует в мужской Лиге Наций. Это один из ключевых турниров для национальной команды, которая только недавно дебютировала на таком уровне. Впереди — 12 матчей, и каждый из них станет вызовом для украинцев.

Первый матч уже состоялся, но впереди — поединки против таких команд, как США, Франция, Италия. Следить за расписанием и коэффициентами можно в соответствующем разделе на Favbet.

Клубный чемпионат мира по футболу

С 15 июня до 13 июля в США будет проходить новый формат Клубного чемпионата мира, где впервые сыграют 32 команды. Среди участников — гиганты европейского футбола: Manchester City, Chelsea, PSG, Real Madrid, а также американский клуб Inter Miami с Лионелем Месси. Финал запланирован на 13 июля в Нью-Джерси на стадионе MetLife, а между матчами — настоящее шоу, включая выступления мировых звезд.

Как видим, июнь — не время отпусков, а полноценный спортивный марафон. Следите за матчами, поддерживайте украинские команды и добавляйте эмоций любимым событиям вместе с Favbet. Главное — соблюдайте правила ответственной игры и воспринимайте спортивные ставки как развлечение, а не способ заработка.

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