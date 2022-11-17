Украинец установил два мировых рекорда на чемпионате мира

Мусиенко стал лучшим на соревнованиях в Дании в весовой категории до 93 кг

Фото: СКУ Константин Мусиенко на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Дании стал обладателем золота.

Украинец установил два рекорда – в жиме лежа и по сумме троеборья. Общий результат Константина 1064 кг – 387,5 в приседании по штанге, 351,5 в жиме лежа и 325 кг в становой тяге. Напомним, что Вадим Гутцайт стал президентом Национального олимпийского комитета Украины.

Олег Шумейко-младший