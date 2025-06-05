В Украине начинается обмен международным опытом противодействия игровой зависимости

Украина выходит на новый уровень в формировании культуры ответственной игры. Впервые государство, бизнес и общественность объединяют усилия, чтобы внедрить проверенные европейские практики профилактики игровой зависимости – системно, открыто и с фокусом на результат.

ГС «Центр ответственной игры» инициировал масштабный проект международного обмена опытом. Это уникальная для Украины программа, которая предусматривает рабочие визиты экспертов в европейские страны. Участники — представители медицинской сферы, регуляторов и общественного сектора, — будут знакомиться с тем, как в ЕС работают государственные политики, технологии самоконтроля, реабилитационные программы и институты, которые действительно помогают игрокам.

Так масштабно и последовательно к проблеме еще не подходили. Речь идет не только об обмене знаниями, но и о начале фундаментальных изменений: пересмотр нормативной базы, запуск образовательных программ для специалистов и гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами.

Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости выступает компания FAVBET. В 2024 году в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социальной поддержки людей с игровой зависимостью и открыт специализированный центр социально-психологической поддержки «Простір життя. Life Space».