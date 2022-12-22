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Юбилей. Силы защиты Украины уничтожили 100 000 российских солдат

Количество так называемых «хороших русских» продолжает расти
Другие
22 декабря 09:25
Юбилей. Силы защиты Украины уничтожили 100 000 российских солдат

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об юбилейном стотысячном погибшем российском оккупанте.

Общие боевые потери россии с 24 февраля по 22 декабря:

  • личный состав – около 100400 (+660) человек ликвидировано,
  • танки ‒ 3003 (+1) единиц,
  • боевые бронированные машины ‒ 5981 (+2) единиц,
  • артиллерийские системы – 1978 (+6) единиц,
  • РСЗО – 413 (+1) единиц,
  • средства ПВО ‒ 212 (+0) единиц,
  • самолеты – 283 (+1) единиц,
  • вертолеты – 267 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5) единиц,
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0) единиц,
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) единиц,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4615 (+7) единиц,
  • спецтехника – 178 (+0) единиц.

Напомним, с февраля из-за действий россии погибло 184 украинских спортсмена.

Карен Агабекян
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