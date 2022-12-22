Свитолина: «Многие у меня спрашивают, неужели еще идет война в Украине?»
Юбилей. Силы защиты Украины уничтожили 100 000 российских солдат
Количество так называемых «хороших русских» продолжает расти
22 декабря 09:25
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об юбилейном стотысячном погибшем российском оккупанте.
Общие боевые потери россии с 24 февраля по 22 декабря:
- личный состав – около 100400 (+660) человек ликвидировано,
- танки ‒ 3003 (+1) единиц,
- боевые бронированные машины ‒ 5981 (+2) единиц,
- артиллерийские системы – 1978 (+6) единиц,
- РСЗО – 413 (+1) единиц,
- средства ПВО ‒ 212 (+0) единиц,
- самолеты – 283 (+1) единиц,
- вертолеты – 267 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5) единиц,
- крылатые ракеты ‒ 653 (+0) единиц,
- корабли/катера ‒ 16 (+0) единиц,
- автомобильная техника и автоцистерны – 4615 (+7) единиц,
- спецтехника – 178 (+0) единиц.
Напомним, с февраля из-за действий россии погибло 184 украинских спортсмена.
Комментарии 0