Болюх выиграл чемпионат мира-2022 по прыжкам в воду среди юниоров
Кирилл Азаров – чемпион мира-2022 по прыжкам в воду среди юниоров
14-летний украинец стал лучшим на метровом трамплине
01 декабря 11:31
Кирилл Азаров / Фото - FacebookВ Монреале (Канада) продолжается чемпионат мира-2022 по прыжкам в воду среди юниоров.
14-летний украинец Кирилл Азаров завоевал золото на метровом трамплине среди возрастной группы В. Он набрал 431,9 балла.
Отметим, что Азаров является действующим чемпионом Европы среди юниоров в этой дисциплине.
Чемпионат мира-2022 по прыжкам в воду среди юниоров. Мужчины, метровый трамплин
1. Кирилл Азаров (Украина) – 431,9
2. МигельТовар (Колумбия) – 424.15
3. Айвор Браун (США) – 402.90
Ранее триумфатором юниорского ЧМ-2022 стал украинец Кирилл Болюх. Он стал лучшим на 3-метровом трамплине.