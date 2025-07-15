Определён состав сборной Украины на чемпионат мира
Соревнования пройдут с 26 июля по 3 августа
31 минуту назад
Фото: uadiving.org
С 26 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет чемпионат мира по прыжкам в воду. Сборную Украины на соревнованиях представят 10 спортсменов:
Мужчины:
Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Данил Коновалов, Станислав Олиферчик, Алексей Середа, Богдан Чижовский
Женщины:
Ксения Байло, Ксения Бочек, Диана Карнафель, София Лискун
Напомним, что на ЧЕ-2025 Середа завоевал 3 золотые награды.
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