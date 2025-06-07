Историческое золото для Украины! Онофрийчук — чемпионка Европы в многоборье
Это первая такая победа для страны за 28 лет
около 5 часов назад
Фото: Максим Пидопригора
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук одержала историческую победу на чемпионате Европы в Таллине (Эстония), завоевав золото в личном многоборье. Её итоговая оценка — 117.800 балла.
Это первая победа Украины в личном многоборье на чемпионатах Европы за последние 28 лет и третья в истории национальной художественной гимнастики.
Серебряную медаль завоевала болгарка Стилиана Николова (116,700), бронзу — Дарья Варфоломеев из Германии (115,150).
Украинские судьи по художественной гимнастике и прыжкам на батуте сменили гражданство.