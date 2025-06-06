Онофрийчук и Карика выступят во всех финалах ЧЕ по художественной гимнастике

Олег Гончар

В Будапеште на чемпионате Европы сборная Украины по художественной гимнастике обеспечила участие во всех пяти личных финалах, сообщило «Суспільне».

Во второй день квалификации Таисия Онофрийчук стала лидером в упражнении с булавами и заняла второе место с лентой, а Полина Карыка с седьмого места пробилась в финал с булавами.

Онофрийчук также возглавила квалификацию личного многоборья по сумме трех лучших выступлений, тогда как Карыка вошла в топ-10, гарантировав обеим участие в финале многоборья.

Ранее Онофрийчук уже обеспечила себе места в финалах с мячом и обручем, где она является действующей бронзовой призеркой ЧЕ-2024.

Личные финалы стартуют 7 июня с многоборья с участием Онофрийчук и Карыки.