Онофрийчук — первая украинская чемпионка Европы в многоборье в XXI веке
Это только третья подобная победа в истории Украины
около 2 часов назад
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вошла в историю, став первой представительницей Украины в XXI веке, которая завоевала титул чемпионки Европы по художественной гимнастике в личном многоборье.
17-летняя спортсменка завоевала золото на континентальном первенстве в эстонском Таллине.
До Таисии эту вершину удавалось покорить только двум украинкам — Екатерине Серебрянской в 1996 году и Елене Витриченко в 1997-м. Таким образом, Онофрийчук стала третьей гимнасткой в истории независимой Украины, которая завоевала медаль высшего достоинства в личном многоборье, и первой, кто сделал это в новом столетии.
Историческое золото для Украины! Онофрийчук — чемпионка Европы в многоборье.