Онофрийчук завершила ЧЕ-2025 с бронзой в упражнении с лентой

17-летняя гимнастка заняла третье место в финале

около 12 часов назад

Таїсія Онофрійчук
Таисия Онофрийчук
Олег Гончар

Олег Гончар

17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Таллине, Эстония.

С лентой украинка показала результат — 29,500 балла.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Лента

1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,650

2. Сумкин Мейтал Мааян (Израиль) — 29,550

3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,500

Эта бронза стала пятой медалью Онофрийчук на турнире. Ранее она завоевала золото в личном многоборье — первое для Украины с 1997 года, серебро в упражнении с булавами, бронзу с обручем и внесла вклад в командное серебро сборной Украины.

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