Онофрийчук завершила ЧЕ-2025 с бронзой в упражнении с лентой
17-летняя гимнастка заняла третье место в финале
около 12 часов назад
Таисия Онофрийчук
17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Таллине, Эстония.
С лентой украинка показала результат — 29,500 балла.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Лента
1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,650
2. Сумкин Мейтал Мааян (Израиль) — 29,550
3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29,500
Эта бронза стала пятой медалью Онофрийчук на турнире. Ранее она завоевала золото в личном многоборье — первое для Украины с 1997 года, серебро в упражнении с булавами, бронзу с обручем и внесла вклад в командное серебро сборной Украины.