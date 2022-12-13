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Ризатдинова: «Обо всем говорит концерт «За мир», где в первом ряду стояли гимнастки с буквами «Z»

Украинке после начала войны написал только один человек, приближенный к сборной россии
Художественная гимнастика
13 декабря 20:45
Ризатдинова: «Обо всем говорит концерт «За мир», где в первом ряду стояли гимнастки с буквами «Z»
Анна Різатдінова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова в интервью порталу Nau.ch высказалась о своем отношении к российским спортсменам после начала войны.

«Когда началась война, мне только один человек, близкий к сборной России, написал, что нужно держаться.

Я никогда ничего об этом не писала, но, конечно, читала все комментарии российских и белорусских спортсменов.

Но обо всем говорит концерт «За мир» в Москве, где в первом ряду стояли гимнастки с буквами «Z».

Я понимаю, что гимнасткам сказали, что они должны носить эту форму, но для таких гимнасток, как Дина и Арина Аверины, которые являются примерами для подражания, это часть познания того, что означает символ «Z». Этого я не понимаю».

Напомним, ранее появилась серия черно-белых фото Ризатдиновой.

Карен Агабекян
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Анна Ризатдинова

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