Ризатдинова: «Обо всем говорит концерт «За мир», где в первом ряду стояли гимнастки с буквами «Z»

Анна Різатдінова

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 Анна Ризатдинова в интервью порталу Nau.ch высказалась о своем отношении к российским спортсменам после начала войны.



Я никогда ничего об этом не писала, но, конечно, читала все комментарии российских и белорусских спортсменов.

Но обо всем говорит концерт «За мир» в Москве, где в первом ряду стояли гимнастки с буквами «Z».

Я понимаю, что гимнасткам сказали, что они должны носить эту форму, но для таких гимнасток, как Дина и Арина Аверины, которые являются примерами для подражания, это часть познания того, что означает символ «Z». Этого я не понимаю».