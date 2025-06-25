Печерский районный суд Киева принял решение о снятии ареста с части зданий Международного центра культуры и искусства (бывший Октябрьский дворец), что фактически выселяет из помещения школу Дерюгиных, которая функционировала в нем с 1957 года, и открывает путь к передаче помещений римско-католической приходе святого Николая. О снятии ареста сообщает официальная страница римско-католической прихода в Facebook.

Главный зал и офис Детско-юношеской школы художественной гимнастики Дерюгиных, который вырастил десятки украинских чемпионок мира и Европы, а также медалисток Олимпийских игр, функционировал в этом здании до 2020 года, когда в мае того года согласно заключениям Государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» в помещении, где находилась школа, были признаны две аварийно опасные зоны, что привело к угрозе безопасности и здоровью людей. Руководство МЦКИ официально сообщило школе о запрете находиться в помещении и необходимости проведения соответствующей реконструкции.

Украинская федерация гимнастики выступает за сохранение спортивного наследия Октябрьского дворца. Федерация предлагает создать в здании музей имени Альбины Дерюгиной и возобновить спортивную деятельность в рамках реформ по укреплению роли культуры и спорта в обществе.