Татьяна Онофрийчук завоевала серебро ЧЕ в упражнении с булавами
17-летняя украинка показала лучший результат сборной с 2015 года
около 12 часов назад
Таисия Онофрийчук
Таисия Онуфрийчук завоевала серебро в упражнении с булавами на ЧЕ-2025 на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).
Украинка набрала 30,250 балла, уступив только болгарке Стиляне Николовой (30,600).
Серебро Онуфрийчук — лучший результат Украины с булавами на ЧЕ с 2015 года, когда Анна Ризатдинова была второй.
Полина Карика в Таллине заняла четвертое место (28,900).
Напомним, 8 июня Онуфрийчук стала третьей в упражнении с обручем.
На чемпионате Европы 7 июня Онуфрийчук триумфовала, завоевав историческое золото в многоборье. Всего две украинские спортсменки до нее выигрывали эту награду.