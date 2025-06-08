Татьяна Онофрийчук завоевала серебро ЧЕ в упражнении с булавами

Олег Гончар

Таисия Онуфрийчук завоевала серебро в упражнении с булавами на ЧЕ-2025 на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

Украинка набрала 30,250 балла, уступив только болгарке Стиляне Николовой (30,600).

Серебро Онуфрийчук — лучший результат Украины с булавами на ЧЕ с 2015 года, когда Анна Ризатдинова была второй.

Полина Карика в Таллине заняла четвертое место (28,900).

Напомним, 8 июня Онуфрийчук стала третьей в упражнении с обручем.

На чемпионате Европы 7 июня Онуфрийчук триумфовала, завоевав историческое золото в многоборье. Всего две украинские спортсменки до нее выигрывали эту награду.