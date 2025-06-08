Олег Гончар

17-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла бронзовую медаль в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Таллине, Эстония.

Результат украинки составил 29,850 баллов.

Золото в этой дисциплине завоевала болгарка Стилиана Николова с оценкой 30,300, а серебро досталось итальянке Софии Раффаэли (30,050).

Напомним, ранее Онофрийчук триумфовала, завоевав историческое золото в многоборье.