Украина завоевала командное серебро на чемпионате Европы-2025 по художественной гимнастике
Впереди — еще пять финалов
около 15 часов назад
Фото: Максим Подопригора
Сборная Украины завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате Европы-2025 по художественной гимнастике.
Это уже второе серебро для сине-жёлтых на взрослом Евро за последние три года.
В командном зачёте учитывались все результаты, показанные спортсменками в квалификационных выступлениях как в личных, так и в групповых соревнованиях среди взрослых. В итоговую оценку засчитывались восемь лучших результатов в индивидуальной программе и два выступления в групповой.
В завершающий день турнира украинские гимнастки выйдут на старт в пяти финальных дисциплинах.
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