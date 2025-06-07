Украина завоевала командное серебро на чемпионате Европы-2025 по художественной гимнастике

Это уже второе серебро для сине-жёлтых на взрослом Евро за последние три года.

В командном зачёте учитывались все результаты, показанные спортсменками в квалификационных выступлениях как в личных, так и в групповых соревнованиях среди взрослых. В итоговую оценку засчитывались восемь лучших результатов в индивидуальной программе и два выступления в групповой.

В завершающий день турнира украинские гимнастки выйдут на старт в пяти финальных дисциплинах.

Историческое золото для Украины! Онофрийчук — чемпионка Европы в многоборье.