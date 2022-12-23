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На войне с российскими оккупантами погиб игрок регбийного клуба «Горняк»

Евгений Копишинский защищал Украину в составе 129 криворожской бригады
Регби
23 декабря 11:44
На войне с российскими оккупантами погиб игрок регбийного клуба «Горняк»
Евгений Кашинский / Фото - Facebook
Во время боевых действий с российскими захватчиками погиб игрок регбийного клуба из Кривого Рога «Горняк» – Евгений Кашинский.

С начала полномасштабного вторжения Евгений отправился защищать Украину в составе подразделения «Регбисты» 129 криворожской бригады.

Спортсмен погиб при выполнении боевого задания. Дома у Евгения осталась четырехлетняя дочь.



Напомним, во время штурмовых действий недалеко от села Нетайлово Донецкой области погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу Ярослав Хибовский.

Владимир Кириченко
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