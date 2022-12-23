Сборная Украины проиграла Литве на чемпионате Европы по регби
На войне с российскими оккупантами погиб игрок регбийного клуба «Горняк»
Евгений Копишинский защищал Украину в составе 129 криворожской бригады
23 декабря 11:44
Евгений Кашинский / Фото - FacebookВо время боевых действий с российскими захватчиками погиб игрок регбийного клуба из Кривого Рога «Горняк» – Евгений Кашинский.
С начала полномасштабного вторжения Евгений отправился защищать Украину в составе подразделения «Регбисты» 129 криворожской бригады.
Спортсмен погиб при выполнении боевого задания. Дома у Евгения осталась четырехлетняя дочь.
Напомним, во время штурмовых действий недалеко от села Нетайлово Донецкой области погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу Ярослав Хибовский.
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