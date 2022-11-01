Сборная Украины по пулевой стрельбе вошла в топ-6 медального зачета ЧМ-2022
Главу Международной федерации спортивной стрельбы обвинили в помощи рашисткому военно-промышленному комплексу
США может наложить санкции на орка владимира лисина
10:25
владимир лисин / Фото - insidethegames.bizСопредседатель Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Стив Коэн призвал США ввести санкции против рашиста, который возглавляет Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF) владимира лисина.
Цитирует Коэна insidethegames.biz.
«Группа НЛМК лисина является одним из основных поставщиков стали для российского военно-промышленного комплекса, в частности, для танкостроительного завода «Уралвагонзавод». Продукция предприятий лисина используется для ведения военных действий на территории Украины и убийства украинцев».
Коэн и конгрессмен Джо Уилсон написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену с призывом наложить санкции на лисина. Письмо также подписали политики из Эстонии, Украины, Европарламента и Польши.
Сообщается, что чешские журналисты обнаружили связи между лисиным и военной промышленностью россии. Одна из его компаний имела бизнес с государственным институтом, занимавшимся разработкой ядерного оружия.
Напомним, ранее олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту и депутат госдумы оркостана светлана журова заявила, что рашистские спортсмены могут не успеть пройти отбор на Олимпийские игры-2024.
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