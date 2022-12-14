Данча не вышла в 1/8 финала Олимпийских игр
Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»
Сборная Украины готовилась к сезону в Австрии
14 декабря 10:58
Украинская сноубордистка Аннамари Данча поблагодарила австрийский Тироль, который приютил команду. Слова украинки приводит Ski Federation of Ukraine.
«Хочется сказать очень спасибо курорту «Каунерталь» и его персоналу за поддержку украинской сборной в это нелегкое для нашей страны время.
Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону.
Мы были здесь раньше и будем оставаться в дальнейшем».
Напомним, ранее Данча стала 12-й на первом этапе Кубка мира в Винтерберге.
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