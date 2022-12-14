Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»

Украинская сноубордистка Аннамари Данча поблагодарила австрийский Тироль, который приютил команду. Слова украинки приводит Ski Federation of Ukraine.



Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону.

Мы были здесь раньше и будем оставаться в дальнейшем».