Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»

Сборная Украины готовилась к сезону в Австрии
Сноубординг
14 декабря 10:58
Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»

Украинская сноубордистка Аннамари Данча поблагодарила австрийский Тироль, который приютил команду. Слова украинки приводит Ski Federation of Ukraine.

«Хочется сказать очень спасибо курорту «Каунерталь» и его персоналу за поддержку украинской сборной в это нелегкое для нашей страны время.

Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону.

Мы были здесь раньше и будем оставаться в дальнейшем».

Напомним, ранее Данча стала 12-й на первом этапе Кубка мира в Винтерберге.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аннамари Данча

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Данча стала 12-й на первом в сезоне этапе Кубка мира
Данча стала 12-й на первом в сезоне этапе Кубка мира
Сноубординг
12 декабря 02:12

Новости: Сноубординг

Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»
Данча: «Спасибо за хорошие тренировки в течение осени, сейчас мы готовы к сезону»
14 декабря 10:58
Данча стала 12-й на первом в сезоне этапе Кубка мира
Данча стала 12-й на первом в сезоне этапе Кубка мира
12 декабря 02:12
Больше их никто не увидит. Два российских сноубордиста отправятся в военкомат
Больше их никто не увидит. Два российских сноубордиста отправятся в военкомат
28 сентября 20:11
Гассер выиграла второе олимпийское золото в биг-эйре
Гассер выиграла второе олимпийское золото в биг-эйре
Пекин-2022
15 февраля 08:34
Что вы знаете о настойчивости? Должна была выиграть свою первую Олимпиаду, но завоевала золото только на пятой
Послесловие
Что вы знаете о настойчивости? Должна была выиграть свою первую Олимпиаду, но завоевала золото только на пятой
Пекин-2022
11 февраля 15:58
Джакобеллис принесла США золото в борд-кроссе
Джакобеллис принесла США золото в борд-кроссе
Пекин-2022
09 февраля 10:59
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022
09 февраля 08:00
От нее ждали победы в 16 лет, но тогда давление оказалась чрезмерным. Теперь она принесла стране первое золото Олимпиады в истории
Послесловие
От нее ждали победы в 16 лет, но тогда давление оказалась чрезмерным. Теперь она принесла стране первое золото Олимпиады в истории
Пекин-2022
08 февраля 22:25
Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады
Послесловие
Она ни разу в карьере не была на пьедестале. Пропустила сезон из-за беременности, вернулась – и взяла медаль Олимпиады
Пекин-2022
08 февраля 18:27
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости