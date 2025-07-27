Мильчев завоевал бронзу на чемпионате Европы по стендовой стрельбе
Олимпийский чемпион завоевал бронзовую награду в стрельбе на круглом стенде
около 3 часов назад
Николай Мильчев
Олимпийский чемпион 2000 года Николай Мильчев принес Украине бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит во французском Шатору.
В соревнованиях на круглом стенде 57-летний украинец показал результат 46 очков, заняв третье место.
Победу одержал британец Бен Ллвеллин с 56 очками, а серебро досталось итальянцу Таммаро Кассандро (55 очков).
Мильчев в 2000 году в Сиднее установил мировой рекорд — 150 очков из 150 возможных.
Чемпионат Европы продлится до 7 августа, и украинские стрелки продолжают борьбу за награды.