Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024

Украинка закрыла 25 мишеней
Стрельба стендовая
09 октября 16:25
Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024
Ирина Маловичко / Фото: odessa-life
Ирина Маловичко принесла Украине первую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это произошло на чемпионате мира по стендовой стрельбе.

По результатам квалификации украинка вошла в восьмерку лучших участниц турнира. Это позволило спортсменке побороться за олимпийскую лицензию. 

Ирина Маловичко закрыла 25 мишеней и показала пятый лучший результат.

Стоит отметить, что лицензия Ирины неименная.  

На Играх-2020 в Токио Украину в этом виде стрельбы представляла именно Маловичко.

В Токио Ирина финишировала восьмой на своих первых Играх в карьере. До выхода в финал ей не хватило двух точных выстрелов.

Ранее Гутцай прокомментировал возвращение россиян на международную арену

Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Ирина Маловичко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Стрельба стендовая

Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024
Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024
09 октября 16:25
Коростылев остался без финала ОИ-2020
Коростылев остался без финала ОИ-2020
Токио-2020
02 августа 2021г. 09:11
Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»
Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»
Токио-2020
26 июля 2021г. 12:59
Украинка Маловичко не попала в финал Токио-2020 в ските
Украинка Маловичко не попала в финал Токио-2020 в ските
26 июля 2021г. 08:44
Маловичко рассказала об акклиматизации в Токио
Маловичко рассказала об акклиматизации в Токио
Токио-2020
23 июля 2021г. 09:35
Маловичко опробовала арену, на которой будет проходит Олимпиада
Маловичко опробовала арену, на которой будет проходит Олимпиада
Токио-2020
20 июля 2021г. 13:08
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости