Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024

Украинка закрыла 25 мишеней

Ирина Маловичко / Фото: odessa-life

принесла Украине первую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это произошло на чемпионате мира по стендовой стрельбе.По результатам квалификации украинка вошла в восьмерку лучших участниц турнира. Это позволило спортсменке побороться за олимпийскую лицензию.Ирина Маловичко закрыла 25 мишеней и показала пятый лучший результат.

Стоит отметить, что лицензия Ирины неименная.

На Играх-2020 в Токио Украину в этом виде стрельбы представляла именно Маловичко.

В Токио Ирина финишировала восьмой на своих первых Играх в карьере. До выхода в финал ей не хватило двух точных выстрелов.

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