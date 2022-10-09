Маловичко: «Это были самые сложные соревнования в моей жизни»
Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры-2024
Украинка закрыла 25 мишеней
09 октября 16:25
Ирина Маловичко / Фото: odessa-lifeИрина Маловичко принесла Украине первую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это произошло на чемпионате мира по стендовой стрельбе.
По результатам квалификации украинка вошла в восьмерку лучших участниц турнира. Это позволило спортсменке побороться за олимпийскую лицензию.
Ирина Маловичко закрыла 25 мишеней и показала пятый лучший результат.
Стоит отметить, что лицензия Ирины неименная.
На Играх-2020 в Токио Украину в этом виде стрельбы представляла именно Маловичко.
В Токио Ирина финишировала восьмой на своих первых Играх в карьере. До выхода в финал ей не хватило двух точных выстрелов.
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