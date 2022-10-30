Романчук стал триумфатором турнира по плаванию на открытой воде Oceanman World
Американка Ледеки установила новый мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на короткой воде
Спортсменка улучшила результат почти на 10 секунд
30 октября 16:45
Кэти Ледеки / Фото: msnДесятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на короткой воде во время второго этапа Кубка мира-2022 в Торонто.
25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 15:08.24 минуты, опередив ближайшую соперницу, бразильянку Беатрис Дизотти, на 40.58 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал Сари Велброк из Германии, она в 2019-м показала время 15.18,01.
Ранее мы сообщали, что китаянка побила мировой рекорд на 400 метров вольным стилем на короткой воде.
Комментарии 0