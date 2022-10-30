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Американка Ледеки установила новый мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на короткой воде

Спортсменка улучшила результат почти на 10 секунд
Плавание
30 октября 16:45
Американка Ледеки установила новый мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на короткой воде
Кэти Ледеки / Фото: msn
Десятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэти Ледеки установила новый мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на короткой воде во время второго этапа Кубка мира-2022 в Торонто.

25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 15:08.24 минуты, опередив ближайшую соперницу, бразильянку Беатрис Дизотти, на 40.58 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал Сари Велброк из Германии, она в 2019-м показала время 15.18,01.

Ранее мы сообщали, что китаянка побила мировой рекорд на 400 метров вольным стилем на короткой воде.
Денис Седашов
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Мировой рекорд

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