Олег Гончар

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре сборная США по плаванию столкнулась со вспышкой острого гастроэнтерита, что повлияло на выступления команды, сообщил npr.org.

По информации от источников, несколько ведущих пловцов пропустили соревнования или показали худшие результаты из-за болезни, которая началась во время тренировочного сбора в Пхукете, Таиланд.

Имена инфицированных спортсменов официально не раскрываются, но известно, что олимпийская чемпионка Торри Гаске пропустила заплыв на 100 м баттерфляем, Клэр Вайнштейн не выступила на 400 м вольным стилем, а Лука Миятович показал результат на 15 секунд хуже своего обычного времени.

Симоне Мануэль, комментируя серебряный финиш женской эстафеты 4х100 м вольным стилем, отметила, что команде пришлось проявить стойкость в условиях болезни, но она гордится их выступлением.

США занимает третье место в медальном зачете ЧМ-2025 с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. Единственную победу одержала Гретхен Волш на 100 м баттерфляем с вторым лучшим временем в истории дисциплины.