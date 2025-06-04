Говоров раскритиковал антидопинговое решение World Aquatics
Украинец заявил, что организация наказывает спортсменов вместо защиты спорта
1 день назад
Украинский пловец Андрей Говоров опубликовал в социальных сетях гневный комментарий, направленный против нового решения World Aquatics, которое запретило участие в своих турнирах спортсменам, принимавшим участие в соревнованиях, где допинг был разрешен.
Говоров выразил возмущение действиями World Aquatics, подчеркнув, что некоторые спортсмены и тренеры уже завершили карьеру, отказавшись соревноваться в системе, которую он считает репрессивной.
«Они ушли на своих условиях, и это правило их не касается».
Однако, по его словам, организация использует новые правила, чтобы давить на активных атлетов, которые придерживаются антидопинговых норм, но хотят участвовать в различных соревнованиях, возможно, включая альтернативные лиги, такие как International Swimming League (ISL).
«Вы не защищаете спорт – вы наказываете свободу воли и экономическую свободу»
Он подчеркнул, что такие действия не способствуют чистому спорту, а лишь ограничивают права спортсменов.
Говоров ранее завершил свою карьеру в олимпийском плавании, где работают с World Aquatics и активно проверяют на допинг.
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