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Говоров впервые в карьере не смог пройти квалификацию чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Украинец на турнире в Мельбурне не поборется за медаль на 50-метровке баттерфляем
Плавание
13 декабря 09:22
Говоров впервые в карьере не смог пройти квалификацию чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Андрей Говоров / Фото - Getty Images
В Мельбурне (Австралия) стартовал чемпионат мира-2022 по плаванию на короткой воде.

Двукратный призер планетарных форумов Андрей Говоров впервые в карьере не преодолел квалификацию на дистанции 50 м баттерфляем.

По итогам квалификационного заплыва Андрей показал 29-й итоговый результат.

Отметим, что Говоров в пятый раз участвовал на ЧМ по плаванию на короткой воде. Перед этим он каждый раз доходил до финала. В его активе серебро (2010) и бронза (2014) турниров.

Украинцу принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем в 50-метровом бассейне, установленный в 2018 году – 22,27 секунды. 

Напомним, что двукратный призер Токио-2020 Михаил Романчук участие в ЧМ-2022 не принимает.

Владимир Кириченко
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Теги

Андрей Говоров Сборная Украины (плавание)

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