Сборная Украины стала победителем Кубка мира-2022 по плаванию в ластах
Говоров впервые в карьере не смог пройти квалификацию чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Украинец на турнире в Мельбурне не поборется за медаль на 50-метровке баттерфляем
13 декабря 09:22
Андрей Говоров / Фото - Getty ImagesВ Мельбурне (Австралия) стартовал чемпионат мира-2022 по плаванию на короткой воде.
Двукратный призер планетарных форумов Андрей Говоров впервые в карьере не преодолел квалификацию на дистанции 50 м баттерфляем.
По итогам квалификационного заплыва Андрей показал 29-й итоговый результат.
Отметим, что Говоров в пятый раз участвовал на ЧМ по плаванию на короткой воде. Перед этим он каждый раз доходил до финала. В его активе серебро (2010) и бронза (2014) турниров.
Украинцу принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем в 50-метровом бассейне, установленный в 2018 году – 22,27 секунды.
Напомним, что двукратный призер Токио-2020 Михаил Романчук участие в ЧМ-2022 не принимает.
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