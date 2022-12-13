Говоров впервые в карьере не смог пройти квалификацию чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Украинец на турнире в Мельбурне не поборется за медаль на 50-метровке баттерфляем

Андрей Говоров / Фото - Getty Images

В Мельбурне (Австралия) стартовал чемпионат мира-2022 по плаванию на короткой воде.Двукратный призер планетарных форумоввпервые в карьере не преодолел квалификацию на дистанции 50 м баттерфляем.По итогам квалификационного заплыва Андрей показал 29-й итоговый результат.Отметим, что Говоров в пятый раз участвовал на ЧМ по плаванию на короткой воде. Перед этим он каждый раз доходил до финала. В его активе серебро (2010) и бронза (2014) турниров.Украинцу принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем в 50-метровом бассейне, установленный в 2018 году – 22,27 секунды.Напомним, что двукратный призер Токио-2020