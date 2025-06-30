Олег Гончар

Сборная Украины по плаванию добилась удивительного результата на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Шаморине, Словакия.

За три дня соревнований украинские пловцы завоевали 8 медалей — 7 серебряных и 1 бронзовую, заняв 15-е место в медальном зачете, сообщает European Aquatics.

Серебряные награды для Украины принесли Александр Желтяков на дистанциях 100 и 200 метров на спине, Владимир Лисовец на 50 и 100 метрах на спине, Владислав Бухов на 50 метрах вольным стилем и баттерфляем, а также Вадим Науменко в комплексном плавании на 200 метров. Единственную бронзовую медаль завоевал Максим Овчинников на дистанции 200 метров брассом.

По количеству наград Украина разделила 5-е место с Германией, уступив лидерам — Польше и Великобритании, которые завоевали по 11 медалей. Польша возглавила зачет с 5 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми наградами, Германия заняла второе место с 5 золотыми, 2 серебряными и 1 бронзовой, а Венгрия стала третьей с 4 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями.

Это второй в истории чемпионат Европы U23 по плаванию. Первый турнир состоялся в Дублине в 2023 году, где Украина завоевала 1 золото и 2 бронзы. В Шаморине украинские пловцы продемонстрировали значительный прогресс, подтвердив свой потенциал накануне будущих международных стартов, в частности чемпионата мира.