World Aquatics официально запретила участие в своих турнирах сторонникам допинга

Олег Гончар

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ввела новое антидопинговое правило, которое исключает участие в ее мероприятиях спортсменов и функционеров, причастных к использованию запрещенных веществ.

Новый регламент запрещает участие в турнирах под эгидой World Aquatics всем, кто поддерживает, одобряет или участвует в соревнованиях, где допускается применение запрещенных препаратов или методов. Это касается не только спортсменов, но и тренеров, медиков, чиновников, представителей команд и правительств.

По словам президента World Aquatics Хуссейна Аль-Мусаллама, они не хотят видеть в своем сообществе тех, кто продвигает допинг.

«Этот документ поможет нам защитить честность спорта, безопасность атлетов и доверие к нашим соревнованиям».

Это решение стало реакцией на анонс проведения Enhanced Games — соревнований без антидопинговых правил, которые планируют провести в 2026 году. Участникам там будет разрешено использовать любые препараты или технологии для улучшения результатов.

Финансирование этих турниров, согласно СМИ, обеспечивает Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США.