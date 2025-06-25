В Киеве прошел детский турнир Raif Kids Cup по настольному теннису, который объединил более 150 мальчиков и девочек из разных уголков Украины. В течение трех дней юные теннисисты соревновались за медали, новый спортивный опыт и яркие эмоции, которые останутся с ними надолго. Юноши и девушки боролись за награды в личном, парном и смешанном разрядах. Этот турнир вошел в число важнейших событий сезона для юных игроков в настольный теннис.

Среди участников были воспитанники настольного тенниса PULSE. Благотворительный фонд Favbet Foundation поддерживает Федерацию настольного тенниса г. Мариуполь (ОО), которая создала школу настольного тенниса PULSE как социальный проект.

Сергеев Иван, перспективный миникадет, уверенно провел свои матчи и стал победителем второго финала, получив заслуженную награду. Его коллега Вовк Дмитрий, выступавший в категории юниоров, также одержал победу во втором финале.

«Дети — это наша главная инвестиция в развитие страны. Мы убеждены, что через спорт можно воспитать сильных, целеустремленных и ответственных граждан. Именно поэтому Favbet Foundation системно поддерживает проекты, которые раскрывают потенциал молодого поколения», — президент фонда Favbet Foundation, Андрей Матюха.

Напомним, школа настольного тенниса PULSE, созданная Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь (ОО) как социальный проект, провела в Киеве серию мероприятий ко Всемирному дню настольного тенниса 2025 при поддержке Favbet Foundation.

«Для нашего фонда важно, чтобы дети имели возможность тренироваться, расти и достигать новых вершин. Raif Kids Cup — отличный пример того, как спорт объединяет и мотивирует к развитию. Мы и далее будем делать все возможное, чтобы таких событий становилось больше», — комментируют в Favbet Foundation.