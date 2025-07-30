В Киевской области прошел чемпионат по настольному теннису среди ветеранов войны и людей с инвалидностью. В турнире также приняли участие представители Федерации настольного тенниса Мариуполя, которую поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation в рамках программы Favbet Kids. Участники также являются посетителями Киевского городского центра реабилитации лиц с инвалидностью «Аскольд».

Чемпионат прошел в рамках программы физкультурно-спортивной реабилитации, которая предусматривает привлечение ветеранов и лиц с инвалидностью к регулярной физической активности. Подобные мероприятия способствуют восстановлению физического состояния, а также создают возможности для общения и социализации участников.

Центр «Аскольд» работает с 1999 года и подчиняется Киевской городской государственной администрации. Учреждение специализируется на социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и внутренне перемещенных лиц. Одним из направлений работы центра является привлечение подопечных к спортивным мероприятиям.

Напомним, школа настольного тенниса PULSE, создана Федерацией настольного тенниса г. Мариуполь (ОО) как социальный проект.

«Особое внимание мы уделяем развитию детского спорта, ведь регулярная физическая активность с юного возраста формирует не только крепкое здоровье, но и важные социальные навыки — командность, настойчивость, взаимоуважение. Мы стремимся создавать возможности для того, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, имел доступ к качественным спортивным программам и занятиям», — отметили в благотворительном фонде Favbet Foundation.